Минобороны РФ опровергло информацию о заболевших военных на учениях "Запад-2021"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Информация о якобы заболевших на учениях "Запад-2021" российских военнослужащих являются дезинформацией с территории Украины. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.

"Информация со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Воронежской области о якобы заболевании российских военнослужащих, принимающих участие в совместном стратегическом учении "Запад-2021", является фейком и абсолютно не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

По информации военного ведомства, в течение последних дней "это не первая рассылка фальшивой информации в российские СМИ, координируемая с территории Украины, в целях дискредитации начавшегося совместного стратегического учения "Запад-2021".

Как указали в Минобороны, ранее в пятницу поддельная копия письма управления Роспотребнадзора по Воронежской области о якобы заболевании военных РФ поступила на электронные адреса ряда российских редакций СМИ.

Российское военное ведомство призвало журналистов при получении подобных сообщений проверять их достоверность у официальных источников.

Совместные стратегические учения военных России и Белоруссии "Запад-2021" проходят 10-16 сентября на 14 полигонах на территории обеих стран. Российская и белорусская стороны ранее неоднократно заявляли об оборонительном характере предстоящих маневров, которые не будут направлены против кого бы то ни было.