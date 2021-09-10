Участники фестиваля "Культурный код" создали самый большой мурал на юге России

СУДАК /Крым/, 10 сентября. /ТАСС/. Резиденты фестиваля уличного искусства "Культурный код", который входит в платформу "Россия - страна возможностей", создали на территории арт-кластера "Таврида" мурал (граффити на здании) площадью более 1,5 тыс. кв. метров, это самый большой подобный арт-объект на юге России.

"В ходе форума здание склада в арт-парке "Таврида" превратилось в новый мурал - это арт-объект площадью 1 520 кв. метров. Работали над проектом художники, признанные мировым стрит-арт сообществом - резиденты международного фестиваля уличного искусства "Культурный код", - сообщила пресс-служба АНО "России - страна возможностей".

Организаторы уточнили, что в Крым приехали четверо художников и один творческий дуэт.

"Я очень рад, что в создании этого арт-объекта участвовали художники из разных стран: США, Израиля и, конечно же, России. Искусство - это язык, который не требует перевода, это то, что всегда объединяло людей. И сегодня благодаря искусству участники форума "Россия - страна возможностей" и "Тавриды. АРТ" могут общаться и налаживать связи для дальнейшего сотрудничества. Это делает наш форум по-настоящему международным", - отметил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Одну сторону склада расписал американский художник HEF. В своей работе он изобразил акул. "Их репутация, на самом деле, не отражает действительность. Эти создания, как и люди, бывают спокойно плавающими и безобидными в открытой среде, не представляя никакой угрозы. Эта работа о поиске добра в том, что ошибочно кажется нам враждебным, как бескрайняя русская тайга и суровый климат. Но те, кто преодолел страх, знают, что Россия - страна возможностей для открытий", - сказал он.

Израильский дуэт Stepa и Alina Aifo также взяли за основу анималистическую тематику и создали абстрактную картину с изображением животных. "В нашей работе мы рассказываем о дружбе и взаимодействии разных народов мира, несмотря на их различия. Мы использовали образы тотемов с хитро переплетающимся орнаментом. Мурал подчеркивает включенность России в мировое сообщество, говорит о том, насколько эта страна дружелюбна и гостеприимна", - объяснили задумку авторы.

В свою очередь автор из Владивостока, член Союза художников Дмитрий Лучинин отметил, что в своей работе "сделал отсылку к собственным воспоминаниям и ощущениям, к юности и жизни в портовом городе". "Я хочу, чтобы люди здесь, в Крыму, за тысячи километров от Владивостока, смогли прочувствовать нашу атмосферу и захотели отправиться навстречу приключениям. Россия такая большая и разнообразная, это страна возможностей для путешествий", - сказал он.

О проекте

Проект "Культурный код" существует с 2019 года, его основная цель - создание галерей современного искусства под открытым небом и знакомство жителей России с уличной культурой. Художники проекта украсили фасады зданий в Одинцове, Челябинске, Нижнем Новгороде, Москве, Солнечнодольске и Казани.

Фестиваль "Таврида. АРТ" и форум "Россия - страна возможностей" проходят 8-12 сентября в бухте Капсель в Крыму. В общей сложности на площадке арт-кластера "Таврида" соберется около 5 тыс. человек из всех регионов России, в том числе более 1 тыс. участников проектов платформы "Россия - страна возможностей", проекта "Большая перемена" и выпускников программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления.