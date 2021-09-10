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Гибель главы МЧС Евгения Зиничева

Тело Евгения Зиничева доставили спецбортом в Санкт-Петербург

Затем гроб с телом доставят на Северное кладбище. Похороны пройдут в закрытом режиме

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Самолет Ил-76 МЧС России доставил из Москвы в Санкт-Петербург для захоронения тело главы ведомства Евгения Зиничева, который погиб в среду в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

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"Спецборт МЧС, на борту которого лафет с телом Евгения Зиничева, в 14:42 мск совершил посадку в аэропорту Пулково. Вместе с ним в Санкт-Петербург прибыли близкие министра", - информировал собеседник агентства.

По прибытии в Санкт-Петербург гроб с телом доставят на Северное кладбище. Похороны пройдут в закрытом режиме. Также в город тремя самолетами прибудут руководители центрального аппарата МЧС и сослуживцы Евгения Зиничева.

Ровно в 16:00 мск МЧС по всей стране проведет акцию памяти руководителя министерства.

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РоссияСанкт-ПетербургЗиничев, Евгений НиколаевичГибель главы МЧС Евгения Зиничева
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