Тело Евгения Зиничева доставили спецбортом в Санкт-Петербург

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Самолет Ил-76 МЧС России доставил из Москвы в Санкт-Петербург для захоронения тело главы ведомства Евгения Зиничева, который погиб в среду в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

"Спецборт МЧС, на борту которого лафет с телом Евгения Зиничева, в 14:42 мск совершил посадку в аэропорту Пулково. Вместе с ним в Санкт-Петербург прибыли близкие министра", - информировал собеседник агентства.

По прибытии в Санкт-Петербург гроб с телом доставят на Северное кладбище. Похороны пройдут в закрытом режиме. Также в город тремя самолетами прибудут руководители центрального аппарата МЧС и сослуживцы Евгения Зиничева.

Ровно в 16:00 мск МЧС по всей стране проведет акцию памяти руководителя министерства.