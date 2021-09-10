В КПРФ выступили за отмену моратория на смертную казнь за преступления против детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Партия КПРФ настаивает на отмене в РФ моратория на смертную казнь в случае совершения насильственных преступлений против несовершеннолетних. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС в пятницу высказал первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

"КПРФ всегда выступала, когда было принято решение о моратории на смертную казнь, что в исключительных случаях - в случае преступления, убийства, насилия детей, еще по целому ряду статей - смертная казнь должна была применяться <...> Мы настаиваем, чтобы мораторий в случае совершения этих преступлений был снят, и человек отвечал своей жизнью за преступления, которые действительно являются преступлением против жизни и человечности", - сказал Афонин, отвечая на вопрос о том, поддержит ли КПРФ внесенный единороссами законопроект о расширении возможности применения пожизненного наказания для педофилов, или же в партии считают, что нужно вернуть смертную казнь в случае насильственных преступлений против несовершеннолетних.

По словам Афонина, в России за последние 30 лет, "в отличие от советского времени, многое совершенно поменялось с точки зрения морали, нравственности". По его словам, для того, чтобы "глобально решить эту проблему", необходимо изменить систему воспитания в стране.

Мораторий на применение смертной казни в России был введен 16 апреля 1997 года. Последний смертный приговор в РФ был приведен в исполнение в 1996 году.

В пятницу единороссы внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает пожизненный срок для педофилов-рецидивистов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних. Такая же ответственность вводится для ранее не судимых за педофилию лиц, совершивших насилие в отношении двух и более несовершеннолетних или же за совершение такого преступления, сопряженного с другим тяжким или особо тяжким преступлением.

Сейчас максимальная ответственность в виде пожизненного лишения свободы наступает только в случае совершения насилия лицом, ранее судимым за аналогичное деяние в отношении несовершеннолетнего младше 14 лет.