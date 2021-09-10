Матвиенко: развитие туркластера в Таганроге станет важной частью экономики города

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 сентября. /ТАСС/. Город Таганрог Ростовской области включен в федеральную программу развития туристических кластеров, это станет важной составляющей экономики города, сообщила в пятницу спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рабочей поездки в Ростовскую область.

"Правительство приняло решение о включении города Таганрога в программу развития туристических кластеров. Это означает, что будет активно развиваться туристическая инфраструктура, привлекательность города будет расти, будет расти количество туристов, рабочие места - и это будет важной частью экономики города. Это будет влиять и на заработную плату, и потянет за собой развитие социальной сферы. Этот вопрос тоже решен, вышло специальное поручение правительства", - сказала Матвиенко.

По ее словам, в настоящее время интерес к реализации туристических проектов в Таганроге проявляют, в том числе и представители бизнеса. "Без участия бизнеса реализовать такой масштабный проект модернизации невозможно. Они заинтересованы в строительстве гостиниц, гостиничной инфраструктуры", - отметила Матвиенко, добавив, что Совет Федерации будет "держать на контроле" программу комплексного развития Таганрога.

В августе министр экономического развития региона Максим Папушенко сообщал, что планируется включение Таганрога в туристическую макротерриторию "Юг", которая будет создана в рамках национального проекта по развитию туризма.

На нацпроект по туризму в 2021 году запланировано 39 млрд рублей средств федерального бюджета. Субсидии регионам на создание обеспечивающей инфраструктуры будут направляться под конкретные проекты. Ранее глава Минстроя России Ирек Файзуллин сообщал, что в этом году планируется разработать три пакета документов территориального планирования для развития туристических территорий.