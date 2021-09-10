В Югре в пилотном режиме запустили региональную независимую систему оценивания учеников

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) запустили независимую региональную систему промежуточного и итогового оценивания учеников школ. Она позволит родителям понимать, почему их ребенок получил ту или иную оценку, и минимизировать личностный подход педагога к оценке результатов обучения школьников, сообщила в пятницу губернатор Югры Наталья Комарова в ходе дискуссии "Какой должна быть школа будущего?" на Форуме социальных инноваций регионов.

"Очень важно родителям и детям понимать, почему такая оценка, а не какая-то другая. <...> На этот вопрос отвечает [данная] экосистема. <…> Эта система хороша еще и тем, что она минимизирует личностные оценки и подходы преподавателя к ученику", - сказала Комарова.

Как пояснил ТАСС директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин, в настоящее время в Югре формируется закрытый банк заданий, которыми педагоги (пока 25 пилотных школ) будут пользоваться при проведении четвертных и итоговых годовых контрольных работ. "Система будет простраивать профили успеваемости для детей и педагогов, которые позволят реагировать здесь и сейчас на проблемы с освоением материала. Принципиально важно, что в структуре контрольных работ также будут задачи на функциональную грамотность. Они будут оцениваться отдельно, не влияя на общую успеваемость, но учитываться в построении индивидуальных образовательных траекторий детей", - сообщил Дренин.

Он уточнил, что в настоящее время имеются по-настоящему объективные данные лишь по итогам ОГЭ, ЕГЭ и всероссийских проверочных работ. "Мы меняем парадигму с "сам разработал задания - сам проверил и оценил" на "подготовил ученика - получил объективную независимую оценку его знаний". Это позволит максимально исключить субъективность при оценивании, а также установить единые требования к уровню сложности заданий контрольной работы", - добавил Дренин.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в новом учебном году в Югре начали работать 325 школ, в которых учатся более 226,9 тыс. человек. При этом в первую смену учатся 72,8% (70,8% в прошлом учебном году), а во вторую - 27,2% (29,2% в прошлом учебном году).