В Татарстане коллективы более 100 предприятий привиты от коронавируса на 60%

КАЗАНЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Коллективный иммунитет к коронавирусу составил 60% на 111 предприятиях Татарстана. В 72 коллективах этот показатель составляет от 80% до 100%, сообщила журналистам в пятницу замглавы управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

"Постановления главных государственных санитарных врачей по территориям республики на обязательную вакцинацию в очагах коронавируса вынесено 511 предприятиям. Сроки исполнения постановлений вышли на 180 объектах, из них в 111 уровень охвата иммунизацией составил 60% и более. В том числе в 72 коллективах уровень охвата - от 80% до 100%", - сказала Авдонина.

Она подчеркнула, что это очень хороший показатель для исключения рисков заболеваний в данных коллективах. "На тех предприятиях, где охват менее 60%, безусловно, сохраняются условия для возникновения очагов заражения новой коронавирусной инфекцией среди сотрудников, особенно сейчас, когда люди возвращаются из отпусков и коллективы формируются вновь", - уточнила она.

Авдонина добавила, что если на предприятиях с недостаточным уровнем иммунной прослойки будут зарегистрированы групповые очаги (более трех случаев) заболевания, Роспотребнадзором будут приниматься меры, вплоть до запрета деятельности, что предусмотрено Кодексом об административном правонарушении.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по региону, ситуация по заболеваемости на сегодняшний день стабильная: на прошлой неделе зарегистрировано 342 случая заражения, на этой - 346. Под медицинским наблюдением находятся 5 167 контактных граждан. Внутрисемейные заражения превышают заражения в трудовых коллективах в 4 раза. Дома заразились 73% инфицированных, на работе - 27%.

Всего в регионе прививку от коронавируса сделали 1 033 025 человек (прирост за сутки - 4300), что составляет более 30% от взрослого населения, из них 896 036 завершили цикл вакцинации. Повторную вакцинацию прошли 2 953 человека.