Более 80 участников из пяти стран пройдут Молодежный лагерь БРИКС в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 10 сентября. /ТАСС/. Молодежный лагерь БРИКС приступил к работе в Ульяновской области, торжественное открытие мероприятия состоялось. Как сообщили журналистам в пресс-службе фонда "Ульяновск - культурная столица", который является одним из организаторов лагеря, участие в нем примут более 80 человек из Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики.

"Лагерь пройдет в три смены, участие в которых примут более 80 делегатов и волонтеров из Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики. Концепция лагеря предполагает практическую работу по трем направлениям: бизнес-акселератор, креативные индустрии и волонтерство, в ходе которой участники сформируют практические решения задач, актуальных для международного сотрудничества", - отметили в пресс-службе.

Как сообщила журналистам заместитель начальника управления молодежных проектов и программ Федерального агентства по делам молодежи Татьяна Селиверстова, подобное мероприятие впервые проходит в течение трех недель за весь период существования молодежного движения БРИКС. "Молодежное движение БРИКС взяло свое начало в 2014 году. И вот спустя уже 7 лет впервые мы проводим мероприятие, которое рассчитано, во-первых, на все страны-участницы БРИКС, во-вторых, на то, что мероприятие состоится в течение трех недель и в рамках этих трех недель мы сможем обсудить достаточно большое количество направлений для сотрудничества, для практико-ориентированного, в первую очередь, сотрудничества между молодежью по таким направлениям как предпринимательство, креативные индустрии и добровольчество. Если говорить об Ульяновской области, то следует отметить, что Ульяновская область стала таким передовым регионом в проведении крупномасштабных международных молодежных событий стран БРИКС", - сказала она.

В мероприятиях лагеря примут участие представители МИД России, организации "Опора России", Национального комитета по исследованию БРИКС, АНО "Умная цивилизация", Общероссийской организации "Городские реновации", Российского энергетического агентства Минэнерго России, Союза дизайнеров России, Российского государственного гуманитарного университета. Программа лагеря предполагает разработку и презентацию концепции "умного" города-парка стран БРИКС, строительство которого запланировано на 2022 год.

По мнению директора Фонда "Ульяновск - культурная столица" Татьяны Ившиной, одна из важных смен лагеря - "Лаборатория креативных индустрий". "Эксперты и участники, которые будут присутствовать на этой смене - это элита разных стран, способная подсказать нам, как они развивают свои креативные индустрии. По большому счету это практический опыт. Это кейсы молодых ребят, представляющие эти бизнесы", - привели слова Ившиной в пресс-службе фонда.

Согласно положениям итоговой декларации VI Молодежного саммита БРИКС от 1 декабря 2020 года Федеральным агентством по делам молодежи совместно с правительством Ульяновской области и проектным офисом международного молодежного сотрудничества по направлению "Россия - БРИКС" запланировано проведение Международного молодежного лагеря стран БРИКС в период с 9 по 28 сентября 2021 года в Ульяновской области на территории экопарка "Русский берег". Цель лагеря - содействие дальнейшему развитию практико-ориентированного сотрудничества между молодежными лидерами и организациями стран БРИКС. Программа предполагает три смены: "Международный бизнес-акселератор стран БРИКС" (9-14 сентября), "Лаборатория креативных индустрий БРИКС" (16-21 сентября) и "Волонтерский лагерь БРИКС" (23-28 сентября). Для иностранных участников и экспертов предусмотрена возможность подключения к деловой программе лагеря в режиме видеоконференции.