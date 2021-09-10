Под Смоленском нашли истребитель Як-9Т, который разбился в 1943 году

ТАСС, 10 сентября. Поисковики обнаружили обломки самолета Як-9Т, который разбился в 1943 году в Ярцевском районе Смоленской области, а также фрагмент останков его пилота и именной медальон. Предположительно, самолет принадлежал к 1-й истребительной авиационной армии, его восстановленные детали будут переданы в районный музей. Об этом сообщил ТАСС командир регионального поискового отряда "Рядовой" Владимир Цыганов.

"Обломки уже подняли с глубины в четыре метра. Самолет Як-9Т в 1943 году разбился во время освобождения Смоленщины, самолет был без боекомплекта, он отстрелялся, видимо, летчик выполнил свое задание и возвращался", - сказал Цыганов.

Также поисковики обнаружили фрагмент останков пилота и медальон. "Нашли медальон, ведется пока экспертиза. Колпачок медальона был лопнутым, там все выцвело. Останки летчика сильно деформированы от удара. <...> Сейчас устанавливаем номер самолета, чтобы побыстрее определить его принадлежность", - отметил Цыганов, добавив, что самолет, предположительно, принадлежал 1-й истребительной авиационной армии.

Поиски места крушения самолета начались около трех лет назад, после того как были найдены фрагменты его обшивки, но приостанавливались из-за нехватки средств на оплату экскаватора. Часть фрагментов самолета, в том числе поврежденную во время падения авиационную пушку, после восстановления передадут на хранение в музей поискового движения Ярцевского района.

Бои в Ярцевском районе начались в июле 1941 года, город Ярцево был оккупирован немецкими войсками 5 октября 1941 года, освобожден 16 сентября 1943 года. В этот период в городе располагался лагерь военнопленных.