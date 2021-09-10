Программу по обучению школьников плаванию разработают к 1 октября

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Программа по обучению российских школьников первичным навыкам плавания будет разработана к 1 октября. Об этом заявил в пятницу глава Минпросвещения Сергей Кравцов на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

"Уже к 1 октября будет готова программа для летних оздоровительных лагерей, которая разработана совместно с Всероссийской федерацией плавания. Она позволит массово обучать детей первичным навыкам плавания на открытой воде. Благодаря этому только в наших федеральных центрах научатся плавать 10 тыс. школьников, а во время летнего отдыха - сотни тысяч ребят по всей России", - сказал он.

По словам Кравцова, для выполнения такой задачи необходимы новые спортобъекты. "Мы понимаем, что реализовать эти задачи невозможно без новой спортивной инфраструктуры. Поэтому за последние три года построено более ста новых детских садов и школ с бассейнами. Эта работа будет продолжена в рамках реализации масштабной программы строительства новых школ", - подчеркнул он.