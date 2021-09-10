Путин поддержал идею об экспериментальных спортивных площадках, в том числе для детей

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею создания экспериментальных площадок по развитию массового детско-юношеского спорта и спорта высших достижений.

С таким предложением выступил на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин. В качестве таких площадок академик предложил оздоровительный центр "Артек" или образовательный комплекс "Воробьевы горы". В этих кластерах он предложил объединить лучшие практики по организации массового спорта для детей, в том числе с двухлетнего возраста.

"Надо поговорить со специалистами. Дело хорошее. Вы сказали - с двухлетнего возраста. Надо внимательно к этому отнестись, обсудить с медиками, педиатрами, детскими психологами, выработать методику", - сказал Путин.

Он отметил, что, "наверно, чем раньше начать заниматься спортом, тем лучше, и идея неплохая, но ее надо проработать как следует".