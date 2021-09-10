Путин обещал подумать над предложениями учителя из Приморья по спортивной подготовке детей

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обещал подумать над выдвинутыми на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта предложениями учителя физической культуры из Приморского края Валерия Думлера. Среди них введение норматива на оснащение школ спортивным инвентарем, использование комплексного подхода при создании спортивной инфраструктуры в жилых районах и включение должности инструктора по спорту в штатное расписание школ.

"Давайте подумаем и об оснащении школ спортивным инвентарем. К сожалению, в ряде школ такая проблема существует. Здесь, на мой взгляд, нужно определить перспективные нормативы оснащенности спортивным инвентарем и оборудованием школ и их придерживаться, вплоть до неприемки школ к новому учебному году, если она не будет оборудована", - сказал Думлер.

Учитель отметил, что школы в регионах России должны быть не только современными, но и иметь хорошую спортивную инфраструктуру. "А так как школа находится не в чистом поле, а в жилом районе, предлагаю подходить к этой работе комплексно, продолжать работу по строительству пришкольных стадионов, спортивных площадок во дворах, привлекая к этому, в том числе, и управляющие компании", - пояснил он.

В числе выдвинутых Думлером предложений также привлечение старшеклассников к работе с детьми в школьных спортивных клубах, более широкое использование форм нематериального поощрения детей не только за победы в спортивных соревнованиях, но и за участие, а также популяризация спорта среди детей через проведение встреч со знаменитыми спортсменами. Последнее, по мнению учителя, входит в зону ответственности не только региональных министерств спорта, но и федерального профильного ведомства. Кроме того, предложено разрешить школьным врачам давать медицинский допуск детям с основной группой здоровья к соревнованиям между командами по выполнению нормативов ГТО.

"Предлагается включать должность инструктора по спорту при формировании штатного расписания школ на очередной год - это может быть одна ставка, полставки, 0,25 ставки в зависимости от количества учеников. Хотелось бы, чтобы это было с 2022 года. Можно было бы привлекать на эти должности сотрудников спортивных школ, так мы сразу повысим качество спортивного отбор талантливых детей. Это не будет стоить огромных средств, зато существенно повысит уровень организации этой работы по всей стране", - также предложил Думлер.

"Хорошо, спасибо, подумаем", - ответил Путин, выслушав все предложения учителя.