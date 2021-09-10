Власти Екатеринбурга закупят новую коммунальную технику за 749 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга планируют потратить 749 млн рублей на обновление уборочной и специализированной техники в рамках подготовки к 300-летию города и Универсиаде-2023. Соответствующее постановление за подписью мэра Алексея Орлова опубликовали на официальном портале города.

"Наименование объекта закупки - "Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) уборочной и специализированной техники". Планируемые результаты оказания услуги - обновление парка уборочной и специализированной техники в целях улучшения качества содержания городских территорий, подготовки к празднованию 300-летия города Екатеринбурга и проведению XXXII Всемирной летней Универсиады", - говорится в постановлении.

Согласно документу, предельный объем средств на оплату долгосрочного муниципального контракта составляет 749 млн рублей. Средства на закупку выделят из областного и муниципального бюджетов.

Как уточнили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, закупка будет осуществляться поэтапно. До 2026 года планируется приобрести около 94 единиц техники различной модификации.

Сейчас на балансе дорожно-эксплуатационных управлений города находится порядка 400 единиц коммунальной техники. При этом у более чем 70% автопарка истек срок амортизации, уточнили в пресс-службе мэрии.