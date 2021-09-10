Глава Приморья попросил президентской поддержки в проведении соревнований "Дети Азии"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Губернатор Приморья Олег Кожемяко попросил у президента РФ Владимира Путина поддержать из федерального бюджета проведение в 2022 году международных спортивных соревнований "Дети Азии". Глава региона, в котором будут проходить молодежные старты, отметил, что участие в состязаниях примут около 1,5 тыс. человек из 30 стран.

"Последние годы все активнее развиваются международные старты юных атлетов, 25 лет назад инициатором одного из таких успешных проектов - [соревнований] "Дети Азии" - выступила Россия. В следующем году планируем провести их во всероссийском детском центре "Океан", ждем около 1,5 тыс. атлетов из 30 стран. Сейчас с коллегами из министерства спорта и министерства просвещения завершается голосование по вопросу их долевого финансирования. И понимаем, что без федерального центра нам не справиться, Владимир Владимирович, нужна поддержка", - сказал Кожемяко на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Международные спортивные игры "Дети Азии" учреждены и впервые проведены в Якутии в 1996 году в честь столетия современного олимпийского движения. Соревнования проходят летом каждые четыре года и включают более 20 видов спорта. Это единственный проект в России, находящийся под патронатом Международного олимпийского комитета и ЮНЕСКО. В 2016 году впервые правительством региона было принято решение передать полномочия по организации игр в другие субъекты и страны.