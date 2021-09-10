Хуснуллин предложил присвоить Астраханской области статус геостратегической территории

АСТРАХАНЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил Минэкономразвития внести в кабмин предложение о присвоении Астраханской области статуса геостратегической территории. Об этом зампред правительства сообщил журналистам в пятницу на Каспийском форуме.

"Поддерживаю, считаю это решение правильным. Регион действительно имеет геостратегическое назначение. <…> Я дал поручение Министерству экономики в ближайшее время внести предложение по присвоению этого статуса", - сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что также дал министерству поручение по разработке программы социально-экономического развития региона.

Хуснуллин сообщил, что крупные инвестиционные проекты, такие как особая экономическая зона "Лотос" и портовая зона "Порт Оля", будут реализованы с привлечением как государственных, так и частных инвестиций.

"Конечно, будем способствовать. Это и особая экономическая зона "Лотос", это портовая зона "Порт Оля", еще ряд проектов, - сказал вице-премьер, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли правительство РФ стимулировать появление в регионе крупных строительных проектов. - У нас задача дать бюджетные инвестиции, сколько можем, на бюджетные инвестиции максимально привлечь внебюджетные".

Хуснуллин отметил, что конечным итогом привлечения инвестиций в регион должно стать повышение качества жизни и рост доходов населения Астраханской области.

Ранее в рамках Дней Астраханской области в Совете Федерации глава региона Игорь Бабушкин заявлял, что включение Астраханской области в стратегию пространственного развития (СПР) РФ до 2025 года в качестве приоритетной геостратегической территории позволит региону упростить решение некоторых вопросов, разработать и принять индивидуальную программу развития региона. Министр промышленности и природных ресурсов региона Денис Афанасьев добавлял, что включение региона в число приоритетных геостратегических территорий позволит развивать масштабные проекты в транспортно-логистической сфере.

К приоритетным геостратегическим территориям РФ, согласно стратегии пространственного развития страны до 2025 года, относятся Республика Крым, город федерального значения Севастополь, Калининградская область, все регионы Северного Кавказа и Дальнего Востока, а также субъекты и части субъектов, входящие в Арктическую зону РФ.