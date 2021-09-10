Кравцов сообщил, что зачеты по физкультуре в школе предусмотрены по адаптивным программам

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Система "зачет - незачет" по физкультуре в школах предусмотрена только по адаптивным программам для детей с ограничениями по здоровью. Об этом заявил в пятницу министр просвещения Сергей Кравцов на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова в ходе выступления заявила, что у нее вызывает недоумение отмена оценок по физкультуре в школе и применение с этого года системы "зачет - незачет". По ее словам, подобная практика уже была в "лихие 1990-е" и она оказала очень негативный эффект на мотивацию школьников к систематическим занятиям физкультурой, на состояние их здоровья.

"По оценкам хочу сказать, что оценки остаются по физкультуре, пятибалльная система, а вот именно для адаптивных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, как раз об этом коллеги нас просили, такая возможность у школ есть, ставить "зачет - незачет", - ответил Кравцов.

"Отреагируйте, тем не менее, на то, что сказала Ирина Александровна. В том, что она говорит, есть то, к чему надо прислушаться", - заметил в ответ президент РФ Владимир Путин.

Ранее Минпросвещения РФ утвердило новый порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, в рамках которого разрешило ставить зачеты вместо оценок за физкультуру, музыку и рисование.