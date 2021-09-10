Собянин рассказал, как принимаются решения о вводе и отмене санитарных ограничений

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Подъем заболеваемости ковидом в Москве спустя один-полтора месяца после снятия ограничений возможен, но поддерживать их постоянно нельзя. Такое мнение выразил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с жителями Юго-Восточного административного округа, запись которой была опубликована в пятницу в его блоге.

"Мы сняли ограничения, чтобы город мог нормально жить, - что издеваться над людьми-то, - а нас обвиняют, что мы вот "здесь сняли ограничения и теперь мы все заболеем". Ничего подобного. Мы уже научились прогнозировать эту ситуацию. Не факт, что через несколько месяцев или там через месяц у нас не начнется новый подъем [заболеваемости], но если постоянно жить в таком режиме жестком, то тогда надо превратить Москву в какой-то концентрационный лагерь: поставить посты военных на перекрестках, возле каждого подъезда по милиционеру, заставить, чтобы никто не выходил, установить жесткие штрафы, - это невозможно", - сказал Собянин.

Власти Москвы в последние месяцы смягчили ряд ограничительных мер: 30 июля было отменено требование носить перчатки в транспорте и общественных местах (маски остались обязательными), а 13 августа - требование о переводе 30% сотрудников компаний и организаций на удаленку. В середине прошлого месяца также было отменено требование о регулярном тестировании не менее 10% работников на коронавирус.