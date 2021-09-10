Гинцбург: эффективность "Спутника V" против дельта-штамма варьируется от 83% до 94%

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Эффективность вакцины от коронавируса "Спутник V" против дельта-штамма по разным датам и методикам подсчета варьируется от 83% до 94%, что на порядок выше по сравнению с зарубежными вакцинами. Об этом сообщил в пятницу директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Эффективность защиты "Спутника V", по данным министерства здравоохранения, на сегодняшний день составляет от 83% до 94% в зависимости от того, по каким показателям и как считать. В то же самое время эффективность Pfizer и Moderna, по данным американских и израильских университетов, колеблется от 40% с небольшим до 52%, что, естественно, значительно хуже", - сказал он на сессии в рамках IV Форума социальных инноваций регионов.

По словам Гинцбурга, появление дельта-штамма изменило тактику и стратегию вакцинации от коронавируса, теперь необходимо постоянно поддерживать высокий уровень протективных антител.

"В настоящее время изменилась тактика и стратегия вакцинации, необходимо постоянно в крови поддерживать высокий уровень соответственно протективных антител", - сказал он.

По словам ученого, Минздрав России очень быстро среагировал меняющуюся ситуацию и выпустил инструкцию, согласно которой "Спутником лайт" необходимо вакцинироваться повторно раз в полгода.