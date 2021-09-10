Президент Филиппин продлил введенный из-за коронавируса режим бедствия еще на год

БАНГКОК, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Филиппин Родриго Дутерте продлил режим чрезвычайного положения, введенный на территории страны из-за коронавируса, до 12 сентября 2022 года. Об этом говорится в распространенном в пятницу указе филиппинского лидера.

"Я продлеваю период действия режима чрезвычайного положения на территории Филиппин на один год с 13 сентября 2021 по 12 сентября 2022 года с возможностью более раннего снятия или продления ограничений в случае необходимости", - говорится в подписанном президентом документе.

Отмечается, что все правительственные учреждения должны продолжить сотрудничество друг с другом и использовать все необходимые ресурсы для ликвидации угрозы COVID-19. "Правоохранительные органы при поддержке вооруженных сил Филиппин продолжат обеспечивать мир и порядок в пострадавших регионах", - подчеркивается в указе.

30 января 2020 года на Филиппинах, население которых превышает 109 млн человек, выявили первый случай инфицирования коронавирусом. К настоящему времени общее число заразившихся в республике превысило 2,17 млн, вылечились более 1,96 млн человек, умерли 34,8 тыс. пациентов. Власти страны уже одобрили экстренное использование вакцины американской компании Moderna, российских препаратов "Спутник V" и "Спутник лайт", а также вакцин американской фирмы Pfizer, британско-шведской компании AstraZeneca, китайского производителя Sinovac, индийской компании Bharat Biotech и Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson.