Глава Приморья предложил использовать открытые водоемы для системного обучения плаванию

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Открытые водоемы могут стать площадкой для обучения детей плаванию в российской системе общего и дополнительного образования. С таким предложением выступил на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта глава Приморья, руководитель рабочей группы по подготовке заседания Олег Кожемяко.

"Что касается центров раннего физического развития детей в каждом регионе, <…> мы предлагаем сразу на федеральном уровне нормативно урегулировать их деятельность, определить требования к качеству, описать систему общего и дополнительного образования. И тему с плаванием тут тоже можно интерполировать, это действительно, прежде всего, необходимый жизненный навык. И можно использовать не только бассейны, но и открытые водоемы, разумеется, с учетом мер безопасности", - сказал Кожемяко, отметив, что это необходимо предусмотреть в госпрограмме по спорту.

По его мнению, главы других регионов готовы участвовать в таких программах, особенно при софинансировании федерального центра. "И еще очень нужна программа ремонта спортивной инфраструктуры, обязательно с софинансированием. Это боль регионов, если не принять таких решений, мы можем просто потерять большую часть объектов", - обозначил глава Приморья.