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На пляжах Сочи планируют создать открытые кинотеатры

Власти также планируют создать библиотеки под открытым небом

СОЧИ, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Сочи на пляжах курорта планируют организовать открытые кинотеатры. Это позволит создать больше вариантов для отдыха, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в Telegram-канале в пятницу.

"На оргкомитете рассмотрели предложение организовать открытые кинотеатры на городских пляжах. В этом году мы открыли на пляжных территориях 24 спортивные площадки, вкупе с планируемой культурной программой это создаст больше вариантов отдыха для людей с разными увлечениями", - написал он.

Кроме того, на курорте могут появиться библиотеки под открытым небом.

"Примеры успешной реализации таких проектов в городе есть, площадки пользуются популярностью у жителей и гостей курорта. Поручил внедрить опыт в каждом внутригородском районе", - добавил Копайгородский.

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