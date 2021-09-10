Порядка 100 воспитанников детсадов в Адыгее отправлены на карантин в связи с COVID-19

МАЙКОП, 10 сентября. /ТАСС/. Карантин введен для порядка 100 воспитанников дошкольных учреждений, свыше 400 школьников переведены на дистанционное обучение в Адыгее в связи с выявлением заболевших коронавирусом детей, сообщили ТАСС в министерстве образования и науки республики.

Ранее сообщалось, что дистанционное обучение с начала недели ввели для 309 школьников региона в связи с заболеванием 11 детей коронавирусом. Эта мера коснулась учащихся 11 классов восьми школ республики.

"На карантин отправлены три группы в трех детских садах республики, это около 100 детей, поскольку коронавирус официально подтвержден у троих воспитанников. Заболевшие COVID-19 малыши выявлены в Тахтамукайском районе и городе Адыгейске. Увеличилось и число школьников, отправленных на дистанционное обучение, до 415 человек. Это ученики 17 классов 13 школ республики", - сказали в министерстве.

Среди учителей и воспитателей заболевших коронавирусом нет. В новом учебном году школы республики продолжат работать с учетом соблюдения всех эпиднорм, в каждом образовательном учреждении созданы для этого необходимые условия. Прививку от коронавируса сделали уже 72% педагогических работников республики, их вакцинация продолжается, добавили в министерстве.

По данным регионального оперативного штаба на пятницу, в республике коронавирусная инфекция с начала пандемии выявлена у 18 676 человек, на лечении находятся 1 765 человек (плюс 51 за сутки). С начала пандемии в республике выздоровели 16 543 человек (плюс 48 за сутки), умерли 368.