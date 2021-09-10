Базовая кафедра Почты России впервые открылась в самарском вузе

САМАРА, 10 сентября. /ТАСС/. Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) в Самаре стал первым российским вузом, на базе которого открылась кафедра Почты России "Цифровые технологии почтовой связи". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

"ПГУТИ стал первым в России учебным заведением, в котором можно получить профильное высшее образование в сфере почтовой связи. На кафедре будут готовить ИТ-специалистов для разработки цифровых почтовых решений, руководителей почтовых отделений. Возглавил базовую кафедру директор самарского управления Почты России Александр Вакуленко", - говорится в сообщении.

Студенты, обучающиеся на базовой кафедре, выберут одну или несколько специализаций в сфере информационной безопасности, управления инновациями и разработки информационных систем и технологий. Сейчас на первый курс принято 32 студента, обучение составит четыре года. За успехи в учебе Почта России будет выплачивать им стипендию, выпускники смогут устроиться на работу в компанию. Помимо этого, на базе вуза будут проводиться программы повышения квалификации для сотрудников компании.

"На нашей кафедре студенты с первого курса будут решать прикладные задачи, разбираться именно в почтовом бизнесе - стыке логистики, IT, традиционных почтовых услуг, финансового сервиса. <…> Я уверен, что кафедра выпустит столь нужных нам специалистов", - цитирует пресс-служба директора "Почты России" Максима Акимова.

Университет ведет подготовку по 16 образовательным программам высшего профессионального образования, на которых обучается 6,5 тыс. студентов. Корпус преподавателей ПГУТИ насчитывает 266 человек. В вузе также работают базовые кафедры ряда организаций - Института проблем управления сложными системами РАН, Ростелекома, Таттелекома, самарского филиала НИИР и других.