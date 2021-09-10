Мосгорсуд признал законным отказ сыну Цоя во взыскании денег с создателей кино о музыканте

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным отказ сыну Виктора Цоя Александру во взыскании денежных средств с создателей фильма о рок-звезде, снятого Алексеем Учителем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В удовлетворении иска Александра Цоя о взыскании с АО ТВК "Авиапарк", ООО "ТПО "Рок", ООО "Каропрокат", ООО "Каро фильм менеджмент" компенсации морального вреда судом апелляционной инстанции отказано. Ранее истец отказался от части требований. Решение Савеловского районного суда Москвы от 16 марта вступило в законную силу", - сказали в пресс-службе.

Ранее Савеловский суд Москвы отклонил иск Александра Цоя. По мнению истца, ответчик в своем фильме незаконно использовал архивную съемку с участием музыканта. Цой просил удалить имя отца из названия фильма и кадры с ним, а также взыскать компенсацию морального вреда за несогласованное использование изображения своего отца при показе фильма на общую сумму 110 тыс. рублей.

Александр Цой ранее высказывал позицию, что наследники считают картину "порочащей доброе имя Виктора Цоя и его близких" и неоднократно высказывали режиссеру возражения против содержания рабочих материалов фильма. Режиссер Учитель ранее сообщал, что удивлен обращением наследников. По его словам, фильм создавался с большим уважением к памяти музыканта и подчеркивал, что в ленте излагается вымышленная история, в нем нет актера, который играет музыканта, а главным действующим лицом является другой человек. Министр культуры Ольга Любимова, комментируя ситуацию, сказала журналистам, что картина получила прокатное удостоверение на законном основании.