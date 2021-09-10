Создатель британской вакцины от COVID-19 не считает необходимой массовую ревакцинацию

ЛОНДОН, 10 сентября. /ТАСС/. Профессор Оксфордского университета Сара Гилберт, создавшая вакцину от коронавируса, которую производит британского-шведская компания AstraZeneca, не считает необходимой массовую ревакцинацию людей, привитых более полугода назад. Об этом она заявила в опубликованном в пятницу интервью газете Daily Telegraph .

Как подчеркнула исследовательница, для спасения жизней и борьбы с возникновением новых штаммов вируса приоритетна вакцинация людей в тех странах, "где прививки пока получила лишь небольшая доля населения". "По мере того, как вирус передается от человека к человеку, он мутирует, эволюционирует и приспосабливается к новым условиям, как это делал дельта-штамм. Из-за возникающих [в результате] вспышек заболеваемости мы хотели бы положить этому конец как можно быстрее. Мы рассмотрим каждый из вариантов, и бустерные прививки получат люди с ослабленным иммунитетом и пожилые. Однако я не думаю, что нам нужны бустеры для всех, так как у большинства людей иммунитет сохраняется хорошо", - сказала Гилберт.

Ранее профессор также выступила против планов британского правительства вакцинировать всех подростков в возрасте 12-15 лет, приводя тот же аргумент о необходимости сначала привить гораздо более уязвимых для вируса людей в странах, где вакцин не хватает для всех.

"Нам не удастся избавиться от вируса SARS-Cov-2. Он продолжит циркулировать. В какой-то момент школы будут работать даже при наличии зараженных детей, поскольку в конечном счете всем нам надо двигаться к тому, чтобы жить с этим вирусом", - считает Гилберт, указывая, что каждый век мир переживает несколько пандемий и в будущем столкнется с новой испанкой или коронавирусом.

Ранее об отсутствии данных, подтверждающих необходимость бустерных прививок, заявил главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан. Специалисты ВОЗ и многие другие эксперты настаивают на том, что в условиях дефицита вакцин в мире прививки должны в первую очередь получать те, кому они наиболее необходимы. Организация призывает ввести временный мораторий на бустерные прививки от COVID-19, чтобы спасти максимальное число жизней.

Британское правительство планирует в этом месяце начать ревакцинацию наиболее уязвимых для коронавируса групп населения, а в общей сложности привить третьей дозой вакцины более чем половину населения страны, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Новые данные о том, как долго сохраняется иммунитет после прививки вакциной AstraZeneca, должны поступить в ближайшие несколько недель.