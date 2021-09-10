В здании бывшего автовокзала в Твери открыли Дворец бракосочетаний

ТАСС, 10 сентября. В Твери в пятницу в бывшем здании автовокзала открыли трехэтажный областной Дворец бракосочетаний. В помещениях провели реконструкцию, восстановили лепнину и другие элементы интерьера, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В трехэтажном здании Дворца бракосочетания будут работать 27 кабинетов для предоставления государственных услуг, четыре зала для торжеств. В трех планируется проводить регистрации браков, еще в одном - торжественные регистрации новорожденных, чествования юбиляров семейной жизни. Созданы условия для комфортного перемещения по зданию маломобильных граждан", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Регистрировать браки в новом учреждении смогут жители всех районов Тверской области, в пятницу, в день открытия, зарегистрировали три пары молодоженов, одна из которых приехала из Конаково. "Сегодня все молодожены Тверской области обрели Дворец бракосочетания, где будет проходить одно из самых важных событий в их жизни. Память об этом дне сохранится в семейных альбомах. Здесь будут рождаться новые семьи и новые традиции", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.

Здание, где разместили Дворец бракосочетаний, было построено в 1958 году в стиле классицизма, с просторными залами, колоннами внутри, его площадь более 2,4 тыс. кв. м. Ранее в нем располагался автовокзал, решение о реконструкции здания было принято правительством области около трех лет назад. В помещения выполнили капитальный ремонт, отреставрировали лепнину, других элементов интерьера. При отделке использовались долговечные материалы, в том числе натуральный мрамор и гранит.