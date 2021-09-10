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Гибель главы МЧС Евгения Зиничева
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Похороны главы МЧС Евгения Зиничева прошли в Санкт-Петербурге

В Москве в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС РФ прошла церемония прощания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Главу МЧС России Евгения Зиничева, погибшего в минувшую среду в Норильске, похоронили с воинскими почестями на Северном кладбище в Санкт-Петербурге.

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После процедуры прощания, прошедшей в Национальном центре в кризисных ситуациях МЧС, лафет с телом министра доставили спецбортом ведомства в Санкт-Петербург. Также вылетели близкие Зиничева, другими бортами - сослуживцы и центральный аппарат министерства. В последний путь Зиничева проводили троекратным траурным салютом. Похороны прошли в закрытом режиме.

Глава МЧС погиб 8 сентября во время арктических учений в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, прибывшего туда для выбора места съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути. Глава государства присвоил ему звание Героя России посмертно за героизм, мужество и отвагу.

Зиничеву было 55 лет. С 1987 года он работал в органах государственной безопасности, с 1991 года занимал различные должности в органах госохраны, в том числе в службе безопасности президента. В конце июля 2016 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области, с октября 2016-го по май 2018 года был заместителем директора ФСБ России. С 18 мая 2018 года Зиничев занимал пост главы МЧС РФ.

Теги
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