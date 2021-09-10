Нескольким российским СМИ отказали в аккредитации на мероприятия 11 сентября в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Журналисты ТАСС получили отказ в аккредитации на мероприятия в мемориальном музее в память о жертвах терактов 11 сентября.

Анкета для участия в церемонии была разослана отделом Госдепартамента, занимающимся работой с журналистами, еще в середине августа. Ответ на запрос обещали дать 9 сентября. Однако трое корреспондентов ТАСС, обратившихся за аккредитацией, получили отказ.

Организаторы церемонии - пресс-служба музея - уточнили, что отказ связан с большим числом запросов при ограниченном количестве мест. В разосланной первоначально анкете на аккредитацию при этом говорилось, что одно СМИ может направить до двух человек.

Ранее об отказе в аккредитации для своих журналистов сообщило российское агентство "РИА Новости". Из представителей других российских СМИ в Нью-Йорке никто не смог подтвердить ТАСС получение аккредитации. С вопросами об организации работы СМИ на мемориальной церемонии выступали и другие журналисты. Например, руководитель бюро мексиканского телеканала Noticieros Televisa в Нью-Йорке Ариэль Мучачос поднимал вопрос о невозможности вести видеосъемку на церемонии, поскольку запись будет раздаваться только по пулу. Первоначально музей предполагал сделать доступными фотографии с церемонии, однако позднее их распространение также было решено ограничить пулом.

Церемония на месте бывших башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке пройдет утром 11 сентября. В ней примет участие президент США Джо Байден.