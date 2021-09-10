Фальков пообещал максимальную прозрачность отбора участников программы "Приоритет 2030"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Отбор вузов, претендующих на участие в программе развития университетов "Приоритет 2030", будет открытым и понятным, сообщил в пятницу министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, открывая этап защиты программ развития университетов-конкурсантов.

"Приоритет 2030" - самая масштабная в истории страны программа государственной поддержки университетов. Все участники получат мощный стимул к развитию. Мы обеспечили максимальную прозрачность и понятность всех процедур отбора. Свои проекты на защиту представят 187 вузовских команд. Уверен, что принципы развития, которые заложены в стратегических проектах университетов, послужат на благо как самому вузу, так и всей системе высшего образования", - сказал Фальков, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы министерства.

В пятницу приступила к работе комиссия Министерства науки и высшего образования РФ по проведению отбора участников в программу "Приоритет 2030". Члены комиссии начали заслушивать презентации программ развития заявившихся университетов. Это первая подобная защита проектов по развитию университетов. В первый день выступят команды 14 университетов из самых разных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Саратова, Ростова-на-Дону, Иркутска.

Научный руководитель программы "Приоритет 2030" Андрей Волков отметил, что в самой архитектуре "Приоритета 2030" заложена идея становления университетов как исследовательских и технологических организаций, отвечающих запросам государства и экономики.

"Поэтому для осуществления более полной оценки этих программ в состав комиссии входят представители академических институтов, бизнеса и правительства. Важно, чтобы руководство вузов выбрало эволюционную стратегию и соразмерило ее с доступными ресурсами. В конечном итоге это будет способствовать решению задач регионального и национального развития", - сказал Волков, слова которого приводятся в сообщении.

Новая модель университетов

Вице-президент Российской академии наук (РАН), а также член комиссии Владимир Чехонин сообщил, что многие университеты ранее не имели такой перспективы и такой долгосрочной стратегии развития.

"Подав заявку в программу, кандидаты провели серьезное обсуждение своей стратегии в коллективах, провели переговоры с властями, с бизнесом и определились в своих приоритетах. Эта программа изменит старую модель российских университетов, поспособствует трансформации вузов в исследовательские организации, где появляются новые знания, новые технологии", - сказал Чехонин, слова которого приводятся в сообщении.

Он добавил, что, став участниками программы, университеты будут каждый год докладывать специальной комиссии о своих достижениях и результатах, и это станет публичным.

Как добавили в пресс-службе Минобрнауки России, последний этап защиты презентаций программ развития университетов перед комиссией завершится 25 сентября. В состав комиссии вошли представители из разных сфер науки, бизнеса и власти.

Минобрнауки РФ объявило о запуске программы "Приоритет 2030" 24 июня, она направлена на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Предполагаемый срок реализации программы - 10 лет, она будет проходить в два этапа: 2021-2025 и 2025-2030 годы. Ожидается, что в программе примут участие не менее 100 университетов, которые ежегодно смогут рассчитывать на базовый грант не менее чем в 100 млн рублей и спецгрант, размер которого устанавливает специальная комиссия.