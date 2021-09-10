Число детей, вовлеченных в занятия спортом, выросло в России в 1,5 раза

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Количество детей, занимающихся спортом, в России выросло за 10 лет в 1,5 раза. Об этом на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта под председательством президента РФ заявил руководитель рабочей группы по подготовке заседания, губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"Благодаря мерам, принятым на государственном уровне, число детей, занимающихся спортом, за последние 10 лет выросло в 1,5 раза, это 23 млн человек, или чуть более 87% по итогам 2020 года. Такой рост уже дал результаты в виде успешных выступлений наших юношей и девушек на международных стартах", - сказал Кожемяко.

Он отметил, что в системе детского и юношеского спорта сохраняются некоторые проблемы, в том числе территориальная, инфраструктурная и финансовая доступность занятий спором. Кожемяко уточнил, что сложности есть и в межведомственном взаимодействии при развитии детского спорта, и добавил, что платформы, занимающиеся учетом детей, вовлеченных в спорт, не синхронизированы.

Вовлечение людей всех возрастов в регулярные занятия спортом и обновление необходимой для этого инфраструктуры входит в задачи национального проекта "Демография". Показатель населения, охваченного занятиями спортом, должен составить в 2024 году 55%, до 2030 года показатель должен увеличиться до 70%. С 2014 года в РФ действует госпрограмма "Развитие физической культуры и спорта", которая, в том числе, направлена обеспечение возможности граждан систематически заниматься физкультурой, развитие спорта высших достижений и повышение конкурентоспособности российского спорта на международной арене.