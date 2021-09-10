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В Дагестане 15 сентября объявили выходным в связи с Днем единства народов региона

Соответствующее постановление подписало правительство республики

МАХАЧКАЛА, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Дагестана объявили 15 сентября выходным днем в связи с празднованием Дня единства народов республики. Об этом сообщили журналистам в пятницу в правительстве Дагестана.

"В связи с празднованием Дня единства народов Дагестана 15 сентября постановлением правительства Дагестана объявлен нерабочим праздничным днем", - сказали в региональном правительстве.

День единства народов Дагестана впервые стал отмечаться 15 сентября 2011 года. Он приурочен к разгрому войск Надир-шаха в середине XVIII века.

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