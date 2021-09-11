Часовню РПЦ откроют в октябре в Кампина-дас-Миссойс

КАМПИНА-ДАС-МИССОЙС /Бразилия/, 11 сентября. /ТАСС/. Строительство первой в Бразилии православной часовни завершается в городе Кампина-дас-Миссойс (штат Риу-Гранди-ду-Сул) на юге страны. Ее открытие намечено на 9 октября, передает корреспондент ТАСС.

На данный момент полностью возведены стены часовни, установлена кровля, начата отделка. "Часовня строится на пожертвования прихожан местного православного храма и при активной помощи священнослужителей РПЦ в Бразилии", - рассказал ТАСС живущий здесь автор книги о русской иммиграции в Бразилию Жасинто Заболоцкий.

Проект часовни Святых Просветителей Славянских Кирилла и Мефодия, золотистый купол которой будет сиять на высоте 12,7 м, принадлежит перу архитектора Надежды Киргеевой из Воронежа. В знак признательности за ее вклад мэр Кампина-дас-Миссойс Карлос Юстен и местная культурная ассоциация соотечественников "Группа "Тройка" передали Киргеевой благодарственные грамоты. "В дальнейшем часовня станет одним из пунктов туристического маршрута "Путь веры". Он пройдет от католической церкви в центре города к часовне и далее к православному храму Святого Апостола Иоанна Богослова и русскому кладбищу", - пояснил Заболоцкий.

К открытию 9 октября планируется также благоустроить прилегающую территорию, замостить дорожку тротуарной плиткой.

В июле 2021 региональные власти официально объявили Кампину-дас-Миссойс колыбелью русской культуры в Риу-Гранди-ду-Сул. Первые русские поселенцы прибыли в это поселение в 1909 году.