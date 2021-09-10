В Сербии предложат назвать улицу в честь режиссера Мельника, погибшего вместе с Зиничевым

БЕЛГРАД, 10 сентября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Общество сербско-русской дружбы намерено предложить назвать одну из улиц в Белграде именем режиссера Александра Мельника, который погиб вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым 8 сентября во время арктических учений в Норильске. Об этом в комментарии ТАСС заявила в пятницу общественный деятель, сербская актриса и председатель Общества сербско-русской дружбы Ивана Жигон.

В 2004 году Общество сербско-российской дружбы Иваны Жигон предложило кандидатуру Мельника для награждения орденом Святого Саввы, высшей наградой Сербской православной церкви. "Сейчас мы выйдем с предложением назвать в честь Мельника одну из улиц в Белграде. Он создал такое лицо России здесь, в Сербии, что, безусловно, этого заслуживает", - уверена сербский общественный деятель.

"Александр Мельник был подвижником нашего времени, героем нашего времени, он всюду был впереди. У него никогда не было времени заниматься саморекламой, поэтому многие люди не знают, сколько всего он совершил: сделав одно великое дело, он сразу переходил к другому. За свою деятельность в качестве председателя Фонда Андрея Первозванного в Сербии в 2004 году он получил орден Святого Саввы 1-й степени из рук Патриарха Сербского Павла", - рассказала Ивана Жигон.

Поездка российских журналистов в Косово

В те годы, вспоминает Ивана Жигон, ситуация в Косове и Метохии полностью замалчивалась в мировых СМИ, немногое можно было услышать и о сербах в Косове и в России. Когда Жигон показала Александру Мельнику книгу Любиши Фолича "Распятое Косово" с фотографиями разрушенных церквей, он отреагировал немедленно: "Это была настоящая реакция великого человека, он немедленно собрал делегацию из 40 журналистов и на Рождество 2004 года направил их в Косово. Тогда Россия в полной мере получила информацию и сербской трагедии в Косове и Метохии".

"Александр Мельник, как настоящий герой, находился во главе этой делегации, хотя быть русским в Косове в тот момент было очень опасно. Наш автобус забрасывали камнями, журналист Леонтьев во время этого нападения получил камнем по голове. Интересно, что в отчете KFOR (международная миссия под эгидой НАТО в Косове и Метохии - прим. ТАСС) значилось, что нас забросали снежками, однако этот "снежок" не растаял, его Леонтьев увез в Россию на память", - рассказывает Жигон.

Жигон вспоминает, что Александр Мельник вместе с Владимиром Якуниным много лет привозил в Россию и в Сербию Благодатный огонь на Пасху. "Его сердце было похоже на этот огонь: оно молилось о своих братьях, но и немедленно действовало. Всего в декабре я была у него на встрече, а уже в январе он был в Косове", - говорит актриса.

Косовские дети в России

Еще одним выдающимся гуманитарным проектом Мельника в Сербии стала отправка 540 детей из сербских гетто в Косове и Метохии на отдых в Россию.

"Организация была в его стиле - стремительная и быстрая. Фонд во главе с Якуниным и Мельником принял 540 детей в июне 2004 года. Это были дети от 7 до 12 лет, живущие в анклавах, сербских гетто на территории Косова. Дети уезжали несчастными, угрюмыми, а вернулись совершенно другими, в конце своей поездки по России они получили в подарок часы от Владимира Путина. Я всегда говорю, что эти дети до конца своей жизни будут измерять время русскими часами, часами Путина, что символично подтверждает защиту Косова Россией на международном плане", - говорит общественный деятель, отмечая, что такая поездка состоялась только благодаря усилиям Мельника и Якунина.

Из числа детей, побывавших в России, сложился знаменитый сербский коллектив "Косовские пионы" под руководством Иваны Жигон, которые, спустя годы, несут песню о Косово по всему миру. "Сегодня песни коллектива поют болельщики на каждом стадионе в Сербии. А толчком ко всему этому стала деятельность Мельника, его молниеносная реакция на разрушенные косовские церкви", - уверена Жигон.

Отдельным проектом Мельника стала реабилитация выживших политических заключенных югославского концлагеря "Голи оток" ("Голый остров") и их поездка в Россию. "В лагерь попадали те, кто после войны не захотел отречься от России и Красной армии. Фонд отвез 50 узников лагеря в Россию как доказательство сербско-русской дружбы и стойкости убеждений", - рассказывает актриса.

Ивана Жигон считает, что события в лагере "Голи оток" вдохновили Мельника на фильм "Территория". "Это было некое предвидение, он в своем фильме предсказал настоящее время и разделение всего мира через COVID-19 и другие попытки", - считает актриса.

"Он был в авангарде, был визионером славянских народов. Он был для меня примером русского человека. <...> Это был истинно русский, истинно православный человек, который не только молится, но и действует, потому что милосердие - это не только сострадать в своем сердце, но и решительность сделать добро. Он был именно таким", - рассказывает Жигон.

Соболезнования

Ивана Жигон отметила, что от своего лица, от лица косовских детей, а также от имени Общества сербско-русской дружбы выражает глубокие соболезнования семье Александра Мельника и всему российскому народу. Она также выразила соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева.

"Выражаю глубокие соболезнования в связи с гибелью прекрасного человека - министра Евгения Зиничева, который символизирует собой руку помощи России всему миру и который в свою последнюю минуту так щедро протянул руку помощи Александру Мельнику, отдав ради этого самое ценное - свою жизнь", - заключила Ивана Жигон.

Глава МЧС погиб 8 сентября во время арктических учений в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, прибывшего туда для выбора места съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути.