Подрядчик строительства онкоцентра под Калининградом перешел на работу в две смены

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Подрядчик строительства онкологического центра в поселке Родники под Калининградом организовал работы на объекте в полноценные две смены с учетом рекомендаций губернатора области Антона Алиханова. Об этом ТАСС сообщил в пятницу заместитель председателя областного правительства Илья Баринов на Форуме социальных инноваций регионов.

"На сегодняшний день стройка [онкоцентра] перешла на двухсменный режим. Соответственно количество рабочих там прибавилось", - сказал Баринов, добавив, что работы будут вестись в усиленном режиме до завершения с тем, чтобы ввести объект в эксплуатацию в намеченные сроки - в мае 2022 года.

В середине августа на объекте работали 300 строителей. Антон Алиханов рекомендовал подрядчику нарастить темпы работ. Подрядчик исполнил рекомендацию. Баринов отметил, что сейчас строители завершают работы на фасадах зданий онкоцентра. До наступления холодного времени они должны приступить к работам внутри помещений и монтажу инженерных систем и оборудования. "Ничего нам не мешает к холодному времени года войти внутрь", - сказал он. В областном правительстве ТАСС уточнили, что готовность объекта к настоящему времени составляет 53%.

В октябре 2018 года контракт на строительство онкоцентра на 4,202 млрд рублей в поселке Родники был заключен с подмосковной компанией "Артель". Планировалось, что объект сдадут в конце 2020 года. В декабре 2019 года контракт с подрядчиком был расторгнут по инициативе областных властей из-за отставаний от графиков строительства. Работы на объекте были остановлены. Против руководства компании "Артель" и субподрядчика "СМУ Артель" возбуждены три уголовных дела. Согласно данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС), к 1 декабря 2019 года подрядчик должен был выполнить работы по строительству на 3,6 млрд рублей. Фактически обязательства исполнены на 621,3 млн рублей (14,8%) от объемов обязательств по этапам контракта согласно календарному графику.

Новый контракт на завершение строительства онкоцентра с компанией "Пэтруско" заключен 30 марта 2020 года. Заказчиком выступает государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Онкологический центр Калининградской области". Цена контракта - более 3,615 млрд рублей. Расширенное банковское сопровождение осуществляет АО "Газпромбанк". Новый срок сдачи объекта - май 2022 года.

Онкоцентр в поселке Родники состоит из пяти корпусов, которые возводятся на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов - 77% и 23% соответственно. В структуре будущего учреждения - современная поликлиника на 300 посещений в смену, стационар на 200 коек круглосуточного и дневного пребывания, диагностическое отделение и отделение лучевой терапии, шесть операционных. Штатная численность сотрудников лечебного учреждения составит 558 человек, в том числе 68 врачей.

О форуме

IV Форум социальных инноваций регионов проходит в Гостином дворе в Москве с 9 по 11 сентября. Главной темой этого года стали вызовы третьего тысячелетия. Программа построена вокруг восьми основных направлений: здоровье, образование, карьера, долголетие, высокие технологии, счастье, социальная поддержка и будущее. Для гостей и участников мероприятия пройдут более 40 лекций и дискуссий, а также интерактивная выставка с проектами регионов России.