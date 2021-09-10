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Гинцбург заявил, что случаев смерти после вакцинации "Спутником V" не зафиксировано

Вакцина была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Случаев смерти после вакцинации препаратом против коронавируса "Спутник V" не зафиксировано. Об этом сообщил журналистам в пятницу директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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"Смертельных случаев после вакцинации "Спутником V" на сегодняшний день нет", - сказал он в кулуарах IV Форума социальных инноваций регионов.

"Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года, став первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Он стал первым препаратом на платформе аденовируса, в разработке которого применили подход гетерогенного бустирования ("вакцинного коктейля").

Благодаря использованию двух разных векторов для двух доз вакцины достигается более сильный и продолжительный иммунный ответ.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в РоссииГинцбург, Александр Леонидович
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