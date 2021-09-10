СЖР возмутился недопуском российских журналистов на памятные мероприятия 11 сентября

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Союз журналистов России возмущен недопуском журналистов МИА "Россия Сегодня" на мероприятия в память о погибших в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Об этом ТАСС заявил глава СЖР Владимир Соловьев.

"В Союзе журналистов России возмущены этой недружественной акцией. Мы будем обращаться в Международную федерацию журналистов по этому поводу", - заявил он.

Гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев подтвердил ТАСС информацию об отказе в США в аккредитации для журналистов агентства на мероприятия в память о жертвах терактов.

Киселев также заметил, что в этом вопросе рассчитывает на поддержку профессионального сообщества. "Здесь можно рассчитывать только на солидарность коллег, поскольку новые "правила" грозят всем", - сказал собеседник агентства.

Почти 3 тыс. человек стали жертвами атаки террористов на США. 11 сентября 2001 года 19 смертников смогли пройти на борт четырех самолетов. Два врезались в 110-этажные башни-близнецы Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке, третий самолет рухнул на здание министерства обороны США в Вашингтоне, а четвертый упал в 80 милях от города Питсбурга

Личности всех террористов были установлены: это граждане Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ и Ливана. Они были связаны с запрещенной в РФ террористической организацией "Аль-Каида", находились в США на законных основаниях, а некоторые из них прошли обучение в американских летных школах.