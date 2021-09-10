Привившимся "Спутником Лайт" россиянам потребуется ПЦР-тест по прилете в Турцию

АНКАРА, 10 сентября. /ТАСС/. Россияне, которые привились однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт", по прибытии в Турцию все равно должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест, справку об антителах или перенесенном заболевании. Как сообщается в пятницу на сайте посольства РФ в Анкаре, с 3 сентября вступили в силу обновленные правила въезда на территорию Турции.

Власти республики пока не признали российскую однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт". Лица, которые ею привились, не смогут быть освобождены от карантинных мер, и им придется по приезде в Турцию предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за последние 72 часа до прибытия, или отрицательный результат экспресс-антиген-теста, сделанного за последние 48 часов до въезда, или сдавать экспресс-тест на коронавирус на месте.

Освободиться от этих формальностей смогут россияне и граждане других стран, которые предоставят "документ о вакцинации двумя дозами препарата, зарегистрированного ВОЗ или на территории Турции для экстренного применения (для вакцины Johnson & Johnson - одна доза), притом что последняя доза должна быть сделана как минимум за 14 дней до прибытия, и/или документ о перенесенном заболевании за последние шесть месяцев".

На сайте посольства также указывается, что "дети младше 12 лет освобождаются от предоставления отрицательного результата ПЦР- или экспресс-теста на антитела или сертификатов о вакцинации".