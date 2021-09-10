Памятник преподобному Герману Аляскинскому открыли под Рязанью

ТАСС, 10 сентября. Памятник первому православному проповеднику в Новом Свете преподобному Герману Аляскинскому открыли в пятницу на его малой родине в Кадоме Рязанской области в честь 270-летия со дня рождения святого. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Не так давно группа энтузиастов обратилась к нам с просьбой увековечить память о великом сыне кадомской земли, и сегодня здесь открывается этот замечательный памятник. Сохраняя память о преподобном, популяризируя его деятельность, наследие Германа Аляскинского, мы закладываем для будущих поколений правильные жизненные ориентиры и духовно-нравственные ценности, прививаем молодежи чувство патриотизма и гордости за своих земляков. Продолжайте и в дальнейшем вести эту работу, а мы будем вас в этом поддерживать", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства региона Романа Петряева.

По данным пресс-службы, памятник установлен в рамках мероприятий Года первого православного святого Русской Америки Германа Аляскинского, объявленного в Рязанской области. Автором стал скульптор Олег Седов. Высота монумента достигает почти четырех метров. Он расположен недалеко от набережной в сквере имени Германа Аляскинского, благоустройство которого и других близлежащих территорий проведено к 270-летию преподобного в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

Кроме того, сегодня в Кадоме состоялось закрытие международного научного форума "Русская Америка - 2021", где были подведены итоги работы. "Объявив год преподобного Германа в регионе, проведя этот форум, мы поднимаем на свет новые факты, научные открытия, результаты деятельности многочисленных экспедиций. Это находит огромный отклик в сердцах людей. Симбиоз научного, гражданского и религиозного праздника удался", - сказал Петряев.

Преподобный Герман

Преподобный Герман (1751-1836) родом из крестьян Кадомской провинции Воронежской губернии. Мирское имя - Егор Попов. Его семья жила недалеко от города Шацка. В 17 лет Егора Попова забрали в рекруты, в армии он служил 11 лет, после чего он поступил сначала в Саровский монастырь, а затем по благословению отправился на Валаам.

В 1793 году была создана духовная миссия, получившая название Кадьякской, с центром на острове Кадьяк, в состав которой вошел и Герман. Первоначально ему были поручены хозяйственные заботы. В 1807 году он возглавил миссию, но до конца дней пребывал простым монахом. "Я - нижайший слуга здешних народов и нянька", - говорил он.

Герман Аляскинский умер в 1836 году и был похоронен на Еловом острове Кадьякского архипелага. Являлся одним из первых православных проповедников в Новом Свете, православные считают его святым покровителем Америки.