В КЧР за пять лет обновили порядка 40% парка школьных автобусов и машин скорой помощи

ЧЕРКЕССК, 10 сентября./ТАСС/. Новые машины скорой помощи и школьные автобусы поступили в Карачаево-Черкесию в пятницу. За последние пять лет в регионе обновлено около 40% парка школ и медицинских учреждений, рассказал в пятницу журналистам глава республики Рашид Темрезов.

"Мы за последние два года почти на 40% обновили парк школьных автобусов и машин скорой помощи. Я считаю, это очень важно. Мы же параллельно сегодня и строим школы, детские сады. И также работает система модернизации здравоохранения, особенно первичного звена. И все это вместе необходимо", - сказал руководитель региона.

В пятницу Карачаево-Черкесия получила дополнительно 11 новых школьных автобусов и 17 машин скорой помощи. Всего за последние пять лет приобретены 131 школьный автобус и 73 автомобиля скорой помощи.

Подвоз детей в республике осуществляет 129 образовательных организаций. Ежегодно до школы и обратно домой на школьных автобусах добирается более 5,5 тыс. учащихся. Благодаря полученному автотранспорту, расширяется география поездок школьников - у них появится возможность чаще принимать участие в образовательных, культурных, патриотических, спортивных и многих других мероприятиях, как на территории республики, так и за ее пределами. Современные автомобили для скорой помощи также оснащены высокотехнологическим медицинским оборудованием.