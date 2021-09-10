Байден обвинил республиканцев в легкомысленном отношении к борьбе с пандемией

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, что американские губернаторы из числа республиканцев без должной серьезности относятся к принимаемым в стране мерам по борьбе с пандемией нового коронавируса. Такое мнение хозяин Белого дома выразил в пятницу во время выступления в одной из школ Вашингтона.

"Я очень разочарован тем, что некоторые губернаторы-республиканцы столь беспечны в отношении здоровья детей и населения", - сказал он.

Байден, комментируя сообщения о намерении Национального комитета Республиканской партии США (НКРП) оспорить в суде его распоряжение о вакцинации от коронавируса служащих американских компаний с персоналом более 100 человек, подчеркнул: "Пусть попробуют". Он добавил, что американские специалисты по большей части уверены в целесообразности таких мер.

В четверг президент США объявил об обязательной вакцинации всех без исключения служащих федерального правительства и его подрядчиков.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 40,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 654,9 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире. В последнее время большинство новых случаев заболевания приходится на штамм "дельта".