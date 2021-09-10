СМИ: все больше британцев отказываются от приобретенных в период пандемии щенков

ЛОНДОН, 10 сентября. /ТАСС/. Жители Великобритании все чаще принимают решение отказаться от собак, купленных в период пандемии коронавируса. Об этом в пятницу сообщила телерадиовещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на данные британского благотворительного фонда по защите собак Dogs Trust.

Как отмечает организация, в последние недели количество звонков с целью найти для собак новых хозяев возросло на 35%. Согласно наблюдениям фонда, люди начали переосмысливать свою потребность в приобретенных животных, после того как коронавирусные ограничения в стране начали снимать. 19 июля правительство отменило большинство мер по предотвращению распространения COVID-19. У жителей появилась возможность вернуться на работу в офисы, посещать бары и ночные клубы и не соблюдать социальную дистанцию в большинстве общественных мест.

С начала эпидемии, когда жители Соединенного Королевства вынуждены были находиться дома, спрос, а соответственно и цена на домашних питомцев взлетели. Как указывает Би-би-си, стоимость щенков тогда увеличилась почти вдвое и на момент введения жестких карантинных мер составляла в среднем £1,9 тыс. ($2 630) за собаку.

"По мере того как обстоятельства владельцев меняются, щенки превращаются в шумных "подростков", а страна заново открывается, большинство хозяев вынуждены пересмотреть свое отношение к месту животного в их жизни", - сказал исполнительный директор благотворительной организации Оуэн Шарп. Фонд заявил, что в ближайшие месяцы ожидает наплыва собак, которых возьмет на попечение и назвал ситуацию "надвигающимся кризисом".

Недавнее исследование Ассоциации производителей кормов для домашних животных показало, что с начала пандемии около 3,2 млн семей по всей Великобритании приобрели домашних питомцев. Примечательно, что драйвером процесса стало более молодое поколение - возраст более половины новоиспеченных владельцев питомцев составляет от 16 до 34 лет.

В настоящее время количество домашних животных в стране достигло 34 млн, включая 12 млн собак.