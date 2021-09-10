Спикер Верховной рады второй раз заразился коронавирусом

КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков повторно заразился коронавирусом. Тестирование проводилось перед запланированным на субботу форумом YES Brainstorming, организованным Ялтинской европейской стратегией и Фондом Виктора Пинчука.

"Если вам вдруг казалось, что все эти тесты перед массовыми мероприятиями - это невинная формальность или дань духу времени, и на самом деле их просят сделать для проформы, то я вас разочарую. Сегодня, например, такой, на первый взгляд, формальный тест перед массовым мероприятием помог выявить больного, который сам того не зная мог бы заразить несколько сотен почетных гостей. Тест выявил меня", - написал он в пятницу в Facebook. Спикер Рады добавил, что явных симптомов он не ощущает.

"Завтра собирался участвовать в Ялтинской европейской стратегии, где должен был дискутировать на тему верховенства права на Украине", - написал Разумков, подтвердив, что выступит онлайн.

Он также сообщил, что будет находиться на изоляции и работать дистанционно.

В пятницу Разумков вел пленарное заседание Рады. Спикер перенес коронавирус в ноябре 2020 года.