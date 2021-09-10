Калининградские ученые реконструировали в 3D дом Иммануила Канта в Кенигсберге

КАЛИНИНГРАД, 10 сентября. /ТАСС/. Ученые Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта с помощью 3D-моделирования реконструировали дом в Кенигсберге, в котором жил немецкий философ. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба вуза.

"В преддверии 300-летия со дня рождения философа (юбилейная дата будет отмечаться в 2024 году) в Балтийском федеральном университете им. И. Канта реализован проект, в рамках которого предпринята попытка реконструировать его дом (по состоянию на рубеж XVIII-XIX веков). С помощью 3D-моделирования сотрудникам научно-исследовательского центра социально-гуманитарной информатики удалось на основе исторических источников создать реалистичную модель дома Канта, представить, как внешний вид здания, так и его внутренние помещения", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте БФУ.

Отмечается, что дом, который Кант купил в Кенигсберге в 1783 году, не сохранился до наших дней, он был снесен в конце XIX века. Также почти не осталось личных вещей, которыми пользовался философ. Многие предметы мебели и домашнего обихода продали на аукционе после его смерти, поэтому в музее Канта имелось мало оригинальных экспонатов. Причем почти все эти артефакты были утрачены в годы Второй мировой войны.

Авторы проекта с помощью 3D-моделирования, используя исторические источники, создали реалистичную модель дома. Они воссоздали экстерьер дома и окружающей его городской среды, прихожую на первом и втором этажах, лекционный зал, кухню, рабочий кабинет, гостиную, спальню, библиотеку и столовую. Реконструкция выполнена на основе изучения некоторых подлинных вещей из дома Канта, находящихся в музеях Германии, а также имеющихся письменных и визуальных источников, в которых отражены внешний вид здания и упомянуты некоторые предметы мебели.

"Такое моделирование - не просто представление письменных источников в визуальном виде, а сложное методологическое исследование. Разработка методики виртуальной реконструкции утраченного объекта историко-культурного наследия стала особой задачей проекта. Речь может идти, конечно, лишь о гипотетическом воссоздании объекта, обладающем определенной - в каждом случае разной - степенью достоверности", - замечает директор НИЦ социально-гуманитарной информатики Елена Баранова.

В БФУ заметили, что реконструкция дома Канта в Кенигсберге в 3D - начальный этап проекта "Эпоха Иммануила Канта", осуществляемого самым западным вузом страны. В дальнейшем, совместно со специалистами МГУ им. М. В. Ломоносова, будет создана интерактивная экскурсия. По дому можно будет перемещаться, появится звуковое сопровождение на русском и английском языках, отдельные предметы получат исторические справки, также будут доступны тексты некоторых источников.

О Канте и юбилее

Иммануил Кант, родоначальник немецкой классической философии, родился 22 апреля 1724 года в Кенигсберге (ныне Калининград). Там он учился в университете Альбертина, был его профессором. Кант выдвинул гипотезы о существовании других галактик, образовании Солнечной системы из газового облака, естественном развитии человеческих рас, доказал замедление суточного вращения Земли. Он является автором трудов "Критика чистого разума", "Критика практического разума", "Критика способности суждения" и других. Кант умер 12 февраля 1804 года. Его похоронили у Кафедрального собора в Кенигсберге.

20 мая 2021 года Президент России Владимир Пути издал Указ о праздновании 300-летия со дня рождения И. Канта, проведению в 2024 году мероприятий в честь этой даты.