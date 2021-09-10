Документальный фильм о пандемии "Пока живы - будем жить" представили в Москве

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Премьера российского документального фильма о пандемии "Пока живы - будем жить" режиссера Григория Илугдина, снимавшего его больше года в разных регионах России, с участием ведущих врачей, ученых, медработников, религиозных деятелей, ковидных пациентов и их родных состоялась в Центре документального кино.

Режиссер пояснил, что его задачей было показать масштаб происходящего в России. "Эта зараза затронула все аспекты жизни человека, политические аспекты, экономическое аспекты, затронула невероятно сложнейшие психологические моменты существования человека и его взаимоотношения с этим миром. Я думаю, что каждый из тех, кто будет смотреть картину, скажет: это ведь то же самое, что было со мной. Мы все едины в этом сражении, это несчастье должно всех людей объединить, а не разъединить", - рассказал режиссер.

Илугдин отметил, что он ставил себе задачу разобраться в происходящем. "Я понимал, что произошло нечто большое в нашей жизни. Что-то, что не может не повлиять на смыслы нашей жизни. Я понимал, что все меняется. И была основная задача - попытаться понять, что же именно с нами произошло и происходит до сегодняшнего дня. Я честно предполагал, что вся эта история закончится гораздо быстрее, но, судя по всему, она не заканчивается", - пояснил он в беседе с корреспондентом ТАСС.

Съемки проходили в течение года в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ярославле, Норильске, Сочи. По словам автора фильма, пандемия отчетливо показала, что спастись от нее совершенно невозможно ни на юге, ни на севере.

Одним из главных посылов своей картины для зрителя Илугдин назвал понимание того, что "мы должны что-то делать в своей жизни, чтобы сберечь себя и родных". Кроме того, автор надеется, что фильм станет тем самым документом, который зафиксирует все то, что происходило во время пандемии в эмоциональном, моральном, историческом плане. "Это зафиксированная история, к которой потом можно будет обращаться, чтобы понять, что произошло с Россией в 2019-2020 годах", - заключил режиссер.

В съемках фильма приняли участие Александр Гинцбург, академик РАН, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего первую в мире вакцину от коронавируса "Спутник-V", генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, заслуженный журналист России Виталий Игнатенко, а также психологи, руководители компаний, священнослужители и другие.

В картине также представлены истории тех, кто переболел ковидом и тех, кто потерял родных и близких в период пандемии, врачей, которые работают в ковидных госпиталях. Всего около 40 героев.

С 10 сентября фильм доступен зрителям платформы IVI.