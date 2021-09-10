Котяков назвал Ульяновскую область одним из лидеров в реализации пилотных соцпроектов

УЛЬЯНОВСК, 10 сентября. /ТАСС/. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков назвал Ульяновскую область в числе лидеров по реализации крупных пилотных проектов в социальной сфере.

"Ульяновская область уже сегодня является одним из лидеров реализации крупных пилотных проектов в социальной сфере. Здесь можно говорить о системе долговременного ухода, здесь можно говорить о реализации программы социальный контракт, которая также реализуется на территории Ульяновской области", - сказал он журналистам в пятницу по итогам рабочей поездки в регион.

Котяков добавил, что увидел в регионе максимальный эффект от федеральной поддержки субъекту. "Мы в перспективе на следующий трехлетний период в бюджете предусмотрели объемы финансирования как на реализацию [пилотного проекта в сфере] системы долговременного ухода <…> на территории Ульяновской области, так и на объемы средств на поддержание программы по социальным контрактам. То есть это два основополагающих направления сегодня в развитии в социальном секторе", - пояснил министр.

В пятницу он посетил в Ульяновске комплексный центр социального обслуживания населения "Исток" и реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья "Подсолнух".

Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Подсолнух" в Ульяновске ведет свою деятельность с 2001 года. Цель деятельности учреждения - оказание социально-правовой, психолого-педагогической, медико-социальной помощи семьям, имеющих детей с физическими и умственными нарушениями. Центр оказывает социальные услуги детям с заболеваниями центральной нервной системы, в том числе ДЦП, генетической патологией и хромосомными нарушениями (синдром Дауна, синдром Ретта, фенилкетонурия), умственной отсталостью. Основная деятельность учреждения ориентирована на программы реабилитации детей-инвалидов.