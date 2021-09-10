Учитель математики из Казани вышел в финал Международной премии для учителей

ЛОНДОН, 10 сентября. /ТАСС/. Россиянин Алмаз Хамидуллин, работающий учителем математики в казанском Лицее-интернате № 2, стал финалистом ежегодной Международной премии лучшему учителю 2021 года (Global Teacher Prize 2021). Об этом сообщается на официальном сайте мирового конкурса.

Российский педагог из Казани был отобран из более 8 тыс. участников, представляющих 211 стран. В финал конкурса, известного также под названием "нобелевская премия для учителей", вышли всего 50 претендентов. Лауреату же достанется приз в $1 млн, который будет выплачиваться равными суммами в течение 10 лет.

Жюри премии отмечает, что Хамидуллину, который живет и работает в школе для мальчиков, удается успешно обучать своему предмету учащихся лицея. 34-летний преподаватель совмещает теорию с практическими примерами, демонстрирующими связь математики с другими науками, а также с реальной жизнью. Многие из его выпускников являются победителями различных конкурсов и олимпиад и поступают в университеты по всему миру.

Как указывают организаторы, Международная премия лучшему учителю была учреждена, чтобы каждый год выделять уникального педагога, который внес выдающийся вклад в свою профессию.

История конкурса

Учредителем премии является международный благотворительный фонд Varkey Foundation. Основатель фонда - предприниматель из Дубая индийского происхождения Санни Варки. Он владеет компанией GEMS Education, которая управляет школами на Ближнем Востоке, в Африке, Европе, Индии и Китае.

Присуждение первой Международной премии лучшему учителю, учрежденной в Великобритании, прошло в 2015 году. Тогда лауреатом стала преподаватель английского языка из США Нэнси Атуэлл. При этом условием для вручения премии является обязательство продолжить работу в школе на протяжении как минимум последующих пяти лет.