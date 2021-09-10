{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Sinovac испытает в ЮАР вакцину от COVID-19 на шестимесячных детях

По данным газеты Global Times, это первые в мире клинические испытание третьей фазы на детях такого возраста

ПЕКИН, 10 сентября. /ТАСС/. Китайская фармацевтическая компания Sinovac испытает эффективность своей вакцины от коронавируса на детях и подростках в возрасте от шести месяцев до 17 лет. Как сообщила в пятницу газета Global Times, это первые в мире клинические испытание 3-й фазы на детях такого возраста.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Sinovac совместно с южноафриканским партнером Numolux Group проведут исследования в ЮАР. Согласно их совместному заявлению, которое оказалось в распоряжении издания, испытания с участием детей и подростков в возрасте от шести месяцев до 17 лет направлены на оценку безопасности, иммуногенности и эффективности вакцин Sinovac при заражении коронавирусом и тяжелых случаях заболевания COVID-19.

Ранее власти Китая разрешили в экстренных целях прививать детей от трех лет вакциной CoronaVac, разработанной Sinovac. Согласно исследованию, опубликованному в медицинском журнале The Lancet, этот препарат показал высокую эффективность в ходе испытаний среди детей в возрасте от трех до 17 лет.

Теги
ЮАРПандемия COVID-19
Корпус для инвалидов старше 18 лет построят в детском реабилитационном центре в Ульяновске
На строительство нового корпуса направят 600 млн рублей
Читать полностью