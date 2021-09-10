Sinovac испытает в ЮАР вакцину от COVID-19 на шестимесячных детях

ПЕКИН, 10 сентября. /ТАСС/. Китайская фармацевтическая компания Sinovac испытает эффективность своей вакцины от коронавируса на детях и подростках в возрасте от шести месяцев до 17 лет. Как сообщила в пятницу газета Global Times , это первые в мире клинические испытание 3-й фазы на детях такого возраста.

Sinovac совместно с южноафриканским партнером Numolux Group проведут исследования в ЮАР. Согласно их совместному заявлению, которое оказалось в распоряжении издания, испытания с участием детей и подростков в возрасте от шести месяцев до 17 лет направлены на оценку безопасности, иммуногенности и эффективности вакцин Sinovac при заражении коронавирусом и тяжелых случаях заболевания COVID-19.

Ранее власти Китая разрешили в экстренных целях прививать детей от трех лет вакциной CoronaVac, разработанной Sinovac. Согласно исследованию, опубликованному в медицинском журнале The Lancet, этот препарат показал высокую эффективность в ходе испытаний среди детей в возрасте от трех до 17 лет.