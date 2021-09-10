Глава Марий Эл поручил разработать законопроект об учреждении Дня принимающей семьи

ТАСС, 10 сентября. Глава Марий Эл Александр Евстифеев поручил разработать депутатам фракции "Единой России" в госсобрании республики законопроект об учреждении Дня принимающей семьи Республики Марий Эл.

С инициативой учредить такой праздник выступила председатель республиканской Ассоциации приемных семей "Мария" Людмила Золотарева. Она пояснила, что он может быть учрежден в честь родителей, которые усыновляют или берут ребенка под опеку, а также в честь сотрудников учреждений социальной сферы. Золотарева предложила отмечать этот день 24 марта.

"Я всецело ваше предложение [об учреждении в регионе Дня принимающей семьи Республики Марий Эл] поддерживаю и предлагаю фракции "Единая Россия" в нашем госсобрании разработать на этот предмет проект закона и внести его на обсуждение в самое ближайшее время", - сказал Евстифеев в ходе прямой линии с жителями, трансляцию которой вела ГТРК "Марий Эл".