Роспотребнадзор открыл горячую линию для покупателей магазина "Магнит" на Совхозной улице

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Москве открыло горячую линию для клиентов магазина "Магнит", расположенного на Совхозной улице, после инцидента с отравлением семьи арбузом, купленным в этом магазине.

"Управление Роспотребнадзора по Москве открывает электронную горячую линию для жителей, проживающих по адресу: город Москва, ул. Совхозная, дом 16., и покупателей магазина "Магнит", размещенного по указанному адресу", - говорится в сообщении ведомства.

Также покупатели могут направить вопросы на электронную почту, указанную на сайте Роспотребнадзора.

Как ранее сообщили журналистам в московском управлении Роспотребнадзора, ведомство проводит свое эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий из-за отравления семьи арбузом в Москве.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по сообщениям СМИ об отравлении семьи арбузом, в результате которого умерли пожилая женщина и ее внучка. По предварительной информации, 9 сентября мать, бабушка и 15-летняя девочка были доставлены в больницу с отравлением после того, как съели арбуз, купленный в магазине "Магнит" на Совхозной улице. По данным СМИ, пожилая женщина и девочка умерли.