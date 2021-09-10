Международный союз охраны природы призвал страны усилить защиту экологии планеты

ПАРИЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Конгресс Международного союза охраны природы (UICN) завершил в пятницу свою работу в Марселе, приняв воззвание к странам мира активизировать меры по защите природного достояния. Документ получил название "Марсельский манифест".

"Экономические успехи стран не могут более достигаться в ущерб природе. <...> Мы сами являемся частью природы и зависим от нее в своей жизни и в обеспечении своего существования", - говорится в документе. В нем подчеркивается, что разрабатываемые в ходе пандемии COVID-19 планы оживления экономики должны учитывать цели защиты природы, и "на эти меры должно выделяться не менее 10% общего объема финансирования". При этом другие составляющие планов поддержки экономики ни в коем случае не должны наносить ущерба природе.

Эксперты организации подчеркивают, что "срочные меры по защите климата и цели в сфере защиты биоразнообразия не несут в себе противоречия и образуют два аспекта одной проблемы". Особое внимание в документе уделено воздействию пандемии коронавируса. По мнению организации, пандемия лишь "выявила абсолютно недопустимый характер отношения человека к природе".

По оценке UICN, "судя по всему, человечеству предстоит защитить и восстановить не менее половины планеты". Борьба против потепления климата должна, по мнению организации, разворачиваться вокруг четкой цели - сократить выброс парниковых газов и ограничить потепление климата Земли 2 или даже 1,5 градуса Цельсия.